Fontana: “Agevolare attrattività capitali di investimenti nel territorio”

"Oggi abbiamo presentato un altro progetto voluto e promosso dall'assessore Guidesi, che sta facendo un lavoro veramente eccellente, nel quale cerchiamo di agevolare ulteriormente l'attrattività di capitali di investimenti sul nostro territorio, partendo dal presupposto che la Lombardia è la Regione che già in assoluto attrae di più a livello nazionale". Sono le dichiarazioni di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, in occasione della presentazione, a Palazzo Lombardia, della strategia lombarda per attrarre investimenti esteri con un piano rinnovato. "Bisogna favorire gli investimenti, bisogna mettere gli investitori stranieri nelle condizioni di non essere troppo oppressi dalla burocrazia che Roma, purtroppo, ci impone; cercheremo di agevolarli e aiutarli nel superare le pratiche – spiega -. Io credo che questo modello funzioni, quindi, se invece di fare tante valutazioni complesse di carattere politico, si estendesse il modello Lombardia a una parte, almeno, del Paese, credo che potrebbe portare degli ottimi risultati". La Lombardia è già prima in Italia per attrazione di investimenti tra le migliori in Europa e secondo il governatore di Regione Lombardia, questo trend si consolida attraverso: "Ulteriori iniziative come queste e con la possibilità di agevolare ulteriormente chi vuole venire, mettere a loro disposizione gli strumenti più agili, cercare di aiutarli a superare quella drammatica burocrazia che purtroppo ci imposta dal centralismo romano e cercare di fare tutto quanto è necessario per far capire che qui in Lombardia le idee si trasformano sempre in concretezza e in realizzazioni", conclude.