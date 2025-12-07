News

Folorunsho, insulti alla madre di Hermoso e poi le scuse: il caso in Cagliari-Roma

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Prima gli insulti e le offese, poi le scuse. Michael Folorunsho protagonista del caso che monopolizza l’attenzione in Cagliari-Roma. Il centrocampista sardo, in un momento rovente del match, ha rivolto pesantissimi insulti alla madre di Mario Hermoso, difensore spagnolo dei giallorossi. Le telecamere hanno ‘beccato’ Folorunsho e il labiale eloquente è rimbalzato sui social. 

“Solo dopo la partita ho rivisto le immagini di quanto successo: non posso che chiedere scusa. In campo l’adrenalina ha preso il sopravvento: era un momento delicato, c’era tensione e ad una offesa ho risposto con un’altra. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso. Anche se si dice che ‘finita la partita finisce tutto'”, il posto con cui Folorunsho si scusa su Instagram. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Arrestato per corruzione Palumbo, primario dell’ospedale Sant’Eugenio di...

Napoli-Juve 1-0, la diretta del match

Elodie si ferma: “Ora stop, torno nel 2027”

Ucraina, Meloni sente Zelensky: “Sostegno a piano Usa,...

Pellegrini a Verissimo, la risposta a Magnini: “Una...

Scala, record storico per la Prima 2025: è...

Prima della Scala, Segre: “Opera scandalosa, ma mi...

Europei vasca corta: Curtis e Cerasuolo da oro,...

Da Favino a Achille Lauro, parata di vip...

Prima della Scala, il governatore Fontana: “Governo assente?...