Fognini, Wimbledon in salita: super sfida con Alcaraz al primo turno

Fabio Fognini contro Carlos Alcaraz nel primo turno di Wimbledon 2025. Il tennista azzurro ha pescato lo spagnolo, numero due del mondo e campione in carica a Londra, nel sorteggio di oggi, venerdì 27 giugno. Un accoppiamento non proprio fortunato per Fognini, che si è qualificato al tabellone principale senza passare per le qualificazioni grazie al ritiro del francese Arthur Fils per infortunio. In caso di passaggio del turno, ad attendere l'azzurro o Alcaraz ci sarebbe uno tra il britannico Oliver Tarvet e lo svizzero Leandro Riedi. Per il tennista ligure, al momento numero 138 del mondo, si tratta della 15esima partecipazione nello Slam londinese, dove per sette volte ha eguagliato il suo miglior risultato nel torneo, ovvero il terzo turno. Fognini non è mai riuscito a centrare gli ottavi di finale, e anche quest'anno il compito sembra piuttosto arduo. I recenti risultati di Fabio non fanno ben sperare: nello scorso Roland Garros l'azzurro è stato eliminato al primo turno delle qualificazioni dallo spagnolo Moreno De Alboran, mentre agli Internazionali d'Italia era uscito, sempre nel primo turno ma questa volta del tabellone principale, a cui era acceduto grazie a una wild card, contro il britannico Jacob Fearnley. Proprio a Roma Fognini aveva annunciato che l'edizione 2025 sarebbe stata la sua ultima apparizione nel Masters 1000 'di casa'. Parole che hanno fatto pensare a un imminente ritiro, ipotesi però smentita dalla moglie ed ex tennista azzurra Flavia Pennetta all'Adnkronos: "Non credo che l'addio al tennis sia vicino, Fabio è arrivato al torneo per invito e giustamente non se la sente di continuare a parteciparvi chiedendo di nuovo una wild card. Lui ha detto di voler lasciar spazio ai giovani perché dopo la wild card di quest'anno e l'anno scorso è giusto che gli altri abbiano la possibilità di giocarci, penso fosse questo il suo pensiero". —[email protected] (Web Info)