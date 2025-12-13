News

Fognini posta il selfie con Delogu e ‘punge’ Perotti: “Non essere geloso”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Tra Andrea Delogu e Nikita Perotti spunta… Fabio Fognini. A poche ore dalla seconda semifinale di Ballando con le stelle, in onda stasera sabato 13 dicembre su Rai 1, l’ex tennista ha inscenato un siparietto social insieme alla coppia più discussa e amata dell’edizione. Fognini ha infatti pubblicato un selfie con Delogu, con una descrizione che lascia poco spazio ai dubbi: “Non essere geloso Nikita” e aggiungendo ‘Cuoricini’ dei ComaCose come colonna sonora. 

Non è la prima volta che Fognini ‘punzecchia’ Delogu dopo che la stessa conduttrice aveva dichiarato i suoi sentimenti per il maestro di ballo. Delogu, alla vigilia della semifinale di Ballando con le stelle, aveva infatti raccontato sui social il rapporto “umano e vero” nato con Perotti, precisando però che tra loro non c’è una relazione e che non intende definire il legame con un’etichetta “da banalizzare” sui social. 

Durante le prove del programma, mentre Delogu lo inquadrava in una storia Instagram, Fognini ha così colto l’occasione per prenderla in giro, lanciando ‘bacini’ verso la telecamera. Per aggiungere legna sul fuoco, l’ex tennista ha lasciato un commento sotto il post della conduttrice: “Ah l’amor…”. 

 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Crosetto prova a prendere in braccio Renzi, siparietto...

Verissimo, Ambra Orfei: “Mio marito morto il giorno...

A cena con un’altra donna, moglie lo scopre...

Firenze, trovato cadavere in un baule in casa

Salvini: “Vendita Juve? Elkann ha fatto già danni...

Roma, modellino di auto trasformato in bomba trovato...

Verissimo, Mercedesz Henger: “Ho avuto un’infezione in gravidanza....

Asset russi congelati, Mosca: “Presto risponderemo a mossa...

Vino tra piacere e rischi, l’immunologo: “Serve disciplina,...

Milano Cortina 2026, Ducrey (Cio) in visita all’Ice...