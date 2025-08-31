News

Firenze, precipita con il parapendio: si schianta e muore su Monte Carpinaccio

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un uomo è morto dopo essere precipitato a terra con il parapendio a Monte Carpinaccio, nel comune di Firenzuola, nel Fiorentino. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello e del distaccamento di Monghidoro del comando di Bologna. Il personale sanitario, con squadre di terra ed elisoccorso, un volta giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Calabria, Tridico: “Intimidazioni contro Di Cesare, sempre distante...

Vuelta, vittoria di Vingegaard nella nona tappa. Traeen...

Serie A, oggi Genoa-Juve – La partita in...

Incidente sull’A3, due morti e due feriti gravi:...

Antico Caffè Greco, domani lo sfratto. Gestore: “Dopo...

Terremoto Campi Flegrei, nuove scosse

Washington Post pubblica “piano di Trump per la...

Gp Olanda, dominio Piastri e ritiri per Norris...

Mostra Venezia, Cate Blanchett e i vip celebrano...

Firenze, furto nel negozio Dior: colpo da 200mila...