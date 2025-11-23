News

Firenze, muore investito da un treno: ritardi fino a due ore per l’Alta Velocità

Rallentamenti fino a 120 minuti, limitazioni e cancellazioni di treni nel nodo di Firenze dopo che stamattina, intorno alle 11.10, un treno Alta Velocità ha investito una persona in uscita dal binario 3 della stazione Firenze Santa Maria Novella. A quanto si apprende, si tratterebbe di un suicidio. 

È intervenuta l’autorità giudiziaria che alle 12 circa ha dato il nulla osta alla ripresa della circolazione, bloccando però alcuni binari per consentire i rilievi e poi le attività dei necrofori che sono ancora in corso. La persona non è stata ancora identificata. 

A causa della sospensione su alcuni binari, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata sia in direzione Nord sia in direzione Sud per i treni Alta Velocità. I ritardi si riflettono anche in altre stazioni. 

