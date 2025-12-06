News

Fiorentina, minacce social a mogli giocatori: “Spero che i vostri figli muoiano di cancro”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Clima teso in casa Fiorentina dopo l’ennesima sconfitta in campionato, quella di oggi sabato 6 dicembre contro il Sassuolo. I calciatori viola, sempre più ultimi in classifica, stanno vivendo un momento difficile dentro e fuori dal campo: alcuni giocatori della squadra di Vanoli sono stati minacciati sui social, insieme alle loro compagne. Una serie di messaggi vergognosi, che hanno portato a denunce immediate. 

Alcune compagne dei giocatori della Fiorentina, come Amanda Ferreira, moglie di Dodò, hanno pubblicato screenshoot dei messaggi ricevuti sui social, per rendere identificabili gli autori. Tra i messaggi pubblicati, uno in cui viene augurata la morte ai suoi figli per cancro. Nelle sue storie Instagram, Amanda Ferreira ha scritto: “Aspettatevi ora la polizia a casa vostra. Internet non è una terra senza legge dove potete dire quello che volete e farla franca. Tutto ha un limite”.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ballando, gaffe Mariotto: “Brava Ferilli”. Ma è Nancy...

Migranti, naufragio al largo di Creta: 17 morti

Superenalotto, numeri e combinazione vincente di oggi 6...

Vicenza, morta Diana Canevarolo: era stata trovata in...

Scontro sull’A5 Torino-Aosta, muore bambina di pochi mesi

Milano, Duomo in tilt per l’Albero di Natale:...

Serie A, oggi Verona-Atalanta – La partita in...

Rapporti Usa-Ue, botta e risposta social Crosetto-Borghi: “Se...

“Il ponte crolla, stop ai treni”: allarme in...

Fialdini torna in pista a Ballando, la fidanzata...