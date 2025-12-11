News

Fiorentina-Dinamo Kiev: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
(Adnkronos) – La Fiorentina torna in campo in Conference League. Oggi, giovedì 11 dicembre, i viola sfidano la Dinamo Kiev – in diretta tv e streaming – nella quinta giornata della terza competizione europea. La squadra di Vanoli, che è succeduto a Pioli in panchina, è reduce da un inizio di stagione da incubo con l’ultimo posto nella classifica e nessuna vittoria conquistata nelle 14 giornate di campionato. 

La Fiorentina è reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo nell’ultimo turno, che si è imposto a Reggio Emilia per 3-1. In Conference invece i viola soi trovano al 17esimo posto in classifica con 6 punti. 

 

La sfida tra Fiorentina e Dinamo Kiev è in programma oggi, giovedì 11 dicembre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni: 

Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Dzeko, Piccoli. All. Vanoli 

Dinamo Kiev (4-3-3): Neshcheret; Karavaev, Zakharchenko, Thiare, Vivcharenko; Pikhalyonok, Mykhaylenko, Yatsyk; Voloshyn, Ponomarenko, Redushko. All. Kostyuk 

 

Fiorentina-Dinamo Kiev sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La partita sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

