Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews

(Adnkronos) – Festa del Cinema di Roma, giorno 8. Grande protagonista di oggi è il regista iraniano Jafar Panahi alla kermesse per presentare ‘Un semplice incidente’ e ricevere dalle mani del regista Giuseppe Tornatore il premio alla Carriera. Carolina Crescentini è alla 20esima edizione come protagonista della serie Netflix ‘Mrs Playmen’ nei panni di Adelina Tattilo, la fondatrice della prima rivista erotica italiana, che contribuì scardinare i tabù sul corpo della donna e a promuovere l'emancipazione femminile nell'Italia conservatrice degli Anni 70. Il regista Stefano Mordini porta alla Festa ‘La Lezione’, film tratto dal romanzo di Marco Franzoso. Al centro della storia – con protagonisti Matilda De Angelis e Stefano Accorsi – c’è il tema dello stalking. Infine, Micaela Ramazzotti protagonista di ‘Elena del ghetto’ di Stefano Casertano. Il film ripercorre la vera storia di Elena Di Porto, una donna ebrea romana che ha sfidato il regime fascista per salvare molte vite. 
