FerrovieNord, al via lavori rifacimento stazione Grandate-Breccia

(Adnkronos) – Sono iniziati i lavori di ristrutturazione degli spazi interni ed esterni della stazione di Grandate-Breccia (Co) sulla linea Milano-Como di FerrovieNord, realizzati in base alle nuove linee guida per gli interventi di riqualificazione approvati da Regione Lombardia. La sala d’attesa – spiega Fnm in una nota – è stata chiusa oggi per il rifacimento di pareti, pavimentazione, controsoffitto, serramenti e illuminazione. Le opere riguardanti le parti esterne interesseranno la facciata, il tetto, gli arredi di stazione e i percorsi Lve per persone ipovedenti. La conclusione dei lavori e la riapertura della sala d’attesa sono previste per l’inizio di agosto. L’intervento a Grandate-Breccia fa parte di un programma più ampio che prevede il rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, che rappresentano il 25% di tutta la rete di FerrovieNord. I lavori di manutenzione straordinaria, già completati in 14 stazioni e avviati in altre 7, sono finanziati da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro. Le linee guida approvate da Regione Lombardia forniscono indicazioni in particolare su: coperture, facciate, serramenti, sale d’attesa, sottopassi pedonali/rampe di accesso, pensiline, accessibilità di stazione (Lve, mappe tattili) e altri locali/fabbricati collegati. “L’intervento – dichiara Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e opere pubbliche di Regione Lombardia – rientra nel più ampio progetto di rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, finanziato da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro ed è volto a migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle stazioni. Siamo molto soddisfatti di come sta procedendo il piano di rifacimento: l’obiettivo è portare a termine tutti gli interventi programmati, consegnando agli utenti stazioni maggiormente accessibili, più confortevoli e sicure”. “Le stazioni sono sempre state un elemento centrale nella vita delle comunità del territorio attraversato dalla rete di FerrovieNord e siamo quindi molto felici, grazie all’intervento di riqualificazione finanziato da Regione Lombardia, di riconsegnarle nella loro originale bellezza a tutti i cittadini”, dichiara il presidente di FerrovieNord Pier Antonio Rossetti- “Gli utenti – aggiunge – hanno a disposizione quindi strutture più adeguate, sia dal punto di vista del comfort che dei servizi, rendendo la stazione non solo un punto di semplice passaggio ma un luogo da vivere con maggiore sicurezza ogni giorno". —[email protected] (Web Info)