News

Ferrovie, A.Fontana: “T2 Malpensa – Gallarate potenzia rete connessioni in Lombardia”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Il nuovo collegamento ferroviario potenzia la rete di connessioni in Lombardia e migliora ulteriormente l’accessibilità a Malpensa. Come Regione abbiamo fortemente creduto in questo progetto, da un lato stanziando risorse importanti e dall’altro attuando un lavoro politico-istituzionale che ha consentito di ottenere i finanziamenti e il sostegno anche da parte dell’Unione europea, sempre attenta al tema ambientale. L’opera ha una rilevanza internazionale, considerando l’incidenza sui corridoi europei, ed è un esempio concreto degli investimenti in campo sulla mobilità sostenibile”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta l’inaugurazione dell’opera – coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo – che collega il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. 

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ferrovie, Severini (Trenord): “Per T2 Malpensa – Gallarate...

Oscar 2026, da ‘I peccatori’ a ‘Una battaglia...

Ferrovie, Brunini (Sea): “Con T2 Malpensa-Gallarate potenziamento strutturale”

Ferrovie, Caruso: “Inaugurazione T2 Malpensa – Gallarate? Giorno...

Ferrovienord: “Su T2 Malpensa-Gallarate rispettate scadenze previste”

Ferrovie, Lucente: “T2 Malpensa – Gallarate progetto voluto...

Piede di Charcot, al Gemelli soluzioni avanzate per...

Ferrovie, Rixi (Mit): “Tratta T2 Gallarate-Malpensa di primaria...

Dimenticare i nomi? Scopri perché è più comune...

Udine, 80enne uccide la moglie e si suicida:...