Ferrero, in Italia in esercizio 2025 fatturato +1,8% a oltre 1,8 mld

(Adnkronos) – Fatturato in crescita nell’esercizio chiuso al 31 agosto 2025 per Ferrero Commerciale Italia che si attesta oltre 1,8 miliardi di euro, in aumento 1,8% rispetto ad 31 agosto 2024. Inoltre, i bilanci civilistici approvati dalle società del Gruppo Ferrero confermano la centralità dell’Italia in termini di sviluppo industriale: investiti ulteriori 108 milioni di euro nell’esercizio, nei 4 poli produttivi (Alba, Pozzuolo Martesana, Sant’Angelo dei Lombardi e Balvano) garantendo sostanziale stabilità dell’organico. “Ferrero e le quattro società controllate in Italia hanno garantito difesa e stabilità del livello occupazionale, in virtù della priorità data alle risorse umane e ai valori di Sostenibilità e Responsabilità Sociale d’Impresa che, da sempre, caratterizzano ed ispirano la cultura del Gruppo”, si legge in una nota in cui si sottolinea che sul fronte del lavoro, in particolare, l’organico medio dell’esercizio 2024-2025, aggregando il dato della Ferrero e quello delle quattro societa’ controllate, risulta pari a 6.992 unità, in sostanziale stabilità rispetto all’esercizio precedente. L’organico puntuale al 31 agosto 2025 risulta pari a 7.754 unità.

In particolare, Ferrero Commerciale Italia, attiva nell’ambito della distribuzione e della vendita di prodotti dolciari ed affini sul mercato italiano, nonché della gestione delle attività di marketing, ricerche di mercato ed assistenza clienti, ha registrato una crescita delle vendite sul mercato nazionale dell’1,8% a valore, e un utile di esercizio di 51,7 mln. La performance delle vendite (sell-out) sul mercato nazionale dell’insieme dei prodotti Ferrero, evidenzia una nota, è stata caratterizzata non solo da crescita a valore, ma anche da una crescita delle quote di mercato nel perimetro nazionale. Per il conseguimento di questo risultato è risultato decisivo il valore generato dalla crescita del core business del cioccolato ed in particolar modo delle ricorrenze, da Nutella anche grazie al lancio di Nutella Plant Based e dal lancio di Tronky Sandwich.

Ferrero Industriale Italia, attiva nella lavorazione e trasformazione di materie prime in prodotti finiti nonché nella gestione dei rapporti con i terzisti e dei controlli inerenti la qualità attraverso i quattro stabilimenti di Alba, Pozzuolo Martesana, Balvano e Sant’Angelo dei Lombardi ha realizzato un fatturato al 31 agosto 2025 pari a 885,9 mln (+2,9%) e un utile di 64,7 mln. In materia di investimenti produttivi, l’azienda ha confermato il proprio impegno nel contesto italiano investendo nell’esercizio tramite Ferrero Industriale Italia 108 mln in beni materiali. Negli ultimi 10 anni di attività e nel solo perimetro nazionale gli investimenti industriali realizzati dal Gruppo Ferrero sul territorio hanno raggiunto 1,4 miliardi di euro. Ferrero Management Services Italia, attiva nell’ambito dei servizi di natura amministrativa, di finanza e controllo, legali e di gestione del personale al 31 agosto 2025 ha realizzato un fatturato pari a 75,1 mln (+0,9%) e un utile dell’esercizio di 1,5 mln. Ferrero Technical Services, attiva nell’ambito dello svolgimento di attività di natura tecnica ed informatica, nella fornitura di servizi di ingegneria, di sviluppo grafico del packaging, di organizzazione e coordinamento dei processi documentali e di sviluppo dei sistemi di produzione al 31 agosto 2025 ha realizzato un fatturato pari a 220,5 mln (+6,6%) e un utile dell’esercizio di 15,7 mln. Infine Ferrero spa, holding delle attività italiane, ha generato un utile d’esercizio di 202,4 mln, determinato dall’incremento sia dei ricavi netti, pari a 258,5 mln di euro, in aumento di 22,9 mln di euro rispetto all’esercizio precedente, sia del risultato della gestione finanziaria. Ferrero spa ha nominato il nuovo cda: Bartolomeo Salomone, per raggiunti limiti di età, lascia dopo sei anni la carica di presidente, al suo posto e’ stato nominato Massimo Micieli. Il cda di Ferrero Spa, pertanto risulta composto oltre allo stesso Micieli da Gian Mauro Perrone, Fabrizio Gavelli, Matteo Ravera, Paolo Vertemati.

—

economia

[email protected] (Web Info)