Fernandez cerca… fidanzato: lo speciale ‘annuncio’ della tennista

(Adnkronos) – La tennista cerca… fidanzato. Parafrasando il celebre film con Will Smith, si può descrivere così la particolare 'richiesta' di Leylah Fernandez. La giocatrice canadese, numero 36 del mondo, in un video Instagram ha espresso tutta la sua voglia di avere una relazione, alla vigilia del Masters 1000 di Montreal, e ha invitato i ragazzi della capitale canadese a farsi avanti e scriverle sul proprio profilo social. "Ehi ragazzi, sapete cosa voglio davvero fare e che non ho ancora fatto, è uscire con qualcuno", ha detto Fernandez in un video postato sul suo profilo Instagram, "non sono una grande fan delle app di incontri. Quindi farò le cose a modo mio. Uscirò con qualcuno a Montreal". I requisiti sono semplici: "Se vuoi uscire con me, scrivimi un messaggio privato, raccontami qualcosa di te. Ci vediamo lì." Due le richieste: essere, ovviamente di Montreal, e dover prima incontrare il padre di Fernandez: "Buona fortuna con questo", è stato il messaggio ironico di Leylah. —[email protected] (Web Info)