Ferguson trattiene Dele Bashiru lanciato in porta, Sarri chiede rosso: proteste in Bologna-Lazio

(Adnkronos) – Proteste e polemiche in Bologna-Lazio. Oggi, mercoledì 11 febbraio, la squadra rossoblù ospita i biancocelesti nei quarti di finale di Coppa Italia, in una partita in cui non mancano gli episodi arbitrali. Il primo arriva al 27′ quando Maurizio Sarri e i giocatori della Lazio chiedono a gran voce un’espulsione. Ma cos’è successo al Dall’Ara?

Verso la fine del primo tempo, Dele Bashiru viene lanciato verso la porta. Il centrocampista nigeriano riesce a prendere il tempo ai difensori rossoblù, ma viene rimontato da Ferguson, che lo tiene per la maglia e lo butta a terra. L’arbitro Chiffi, lontano dall’azione, lascia correre, mentre tutta la Lazio chiede a gran voce l’espulsione: Dele Bashiru era infatti già in controllo del pallone e stava puntando la porta di Skorupski, prima di venire sbilanciato dalla trattenuta dello scozzese.

Chiffi viene richiamato dal Var, che rivede l’azione al monitor. La revisione però dura pochi secondi, con il contatto tra i due che non viene giudicato chiaro ed evidente errore, e quindi rimane la decisione di campo.

—

sport

[email protected] (Web Info)