Femminicidio Federica Torzullo, sentiti i genitori: si cercano riscontri alle dichiarazioni del marito

(Adnkronos) – Sono stati sentiti questa mattina nella caserma dei carabinieri della Compagnia di Bracciano i genitori di Federica Torzullo, la donna di Anguillara uccisa dal marito, che ha confessato il delitto durante l’interrogatorio di convalida.

A quanto si apprende i genitori della vittima sono stati ascoltati a sommarie informazioni molto probabilmente per riscontrare alcune delle dichiarazioni fatte ieri da Claudio Carlomagno, accusato di femminicidio e occultamento di cadavere. Intanto i carabinieri stanno cercando il coltello utilizzato dall’uomo, che ha riferito davanti al gip di aver gettato in un corso d’acqua lungo la Ss Braccianese, all’altezza con Osteria Nuova.

