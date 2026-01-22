News

Femminicidio Federica Torzullo, sentiti i genitori: si cercano riscontri alle dichiarazioni del marito

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Sono stati sentiti questa mattina nella caserma dei carabinieri della Compagnia di Bracciano i genitori di Federica Torzullo, la donna di Anguillara uccisa dal marito, che ha confessato il delitto durante l’interrogatorio di convalida. 

A quanto si apprende i genitori della vittima sono stati ascoltati a sommarie informazioni molto probabilmente per riscontrare alcune delle dichiarazioni fatte ieri da Claudio Carlomagno, accusato di femminicidio e occultamento di cadavere. Intanto i carabinieri stanno cercando il coltello utilizzato dall’uomo, che ha riferito davanti al gip di aver gettato in un corso d’acqua lungo la Ss Braccianese, all’altezza con Osteria Nuova. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Piede di Charcot, al Gemelli soluzioni avanzate per...

Ferrovie, Rixi (Mit): “Tratta T2 Gallarate-Malpensa di primaria...

Dimenticare i nomi? Scopri perché è più comune...

Udine, 80enne uccide la moglie e si suicida:...

Groenlandia, Iran e Venezuela: cosa pensano gli italiani...

Ferrovie, Caradonna (Fnm): “T2 Gallarate-Malpensa, cantiere da 264...

Ferrovie, Gibelli (Fnm): “T2 Gallarate-Malpensa abbatte tempi percorrenza”

Trump, nuovo grande livido sul dorso della mano...

Lombardia, Lucente: “Nuova ferrovia T2 Malpensa-Gallarate cofinanziata da...

Incidente sugli sci a Courmayeur, muore il 21enne...