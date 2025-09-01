Fedez, la fidanzata Giulia Honegger compie gli anni: la dedica speciale

(Adnkronos) – "Se smetti di inseguire smetti anche di scappare". Con queste parole e con una serie di scatti intimi, Fedez ha celebrato sui social il compleanno di Giulia Honegger, la sua nuova fidanzata. Dopo aver reso ufficiale la sua relazione, il rapper di Rozzano ha condiviso pubblicamente una dedica d'amore rivolta alla sua Giulia. Un messaggio che segna non solo il legame tra i due, ma anche un momento di totale serenità nella vita di Fedez, dopo un periodo personale particolarmente complesso. La coppia ha atteso la mezzanotte di oggi, lunedì 1 settembre, per festeggiare insieme: una torta ai frutti di bosco, le candeline e un momento privato trasformato in dichiarazione pubblica. Dopo settimane di indiscrezioni e paparazzate, tra cui un bacio già immortalato da Chi, è stato lo stesso Fedez a uscire allo scoperto, condividendo pubblicamente il legame con la sua nuova compagna, Giulia. Questa è infatti la prima relazione ufficiale dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. "Non può piovere per sempre", aveva scritto il rapper a corredo di uno scatto che ritraeva la coppia stretta in un bacio. —[email protected] (Web Info)