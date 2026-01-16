Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, nuovi sopralluoghi: trovati dei guanti monouso

(Adnkronos) – Proseguono le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia, scomparsa lo scorso 8 gennaio. Questa mattina verso le 10, i carabinieri hanno effettuato un nuovo sopralluogo alla ditta di Claudio Carlomagno, dove ieri pomeriggio erano stati effettuati dei controlli anche ai vari mezzi da lavoro presenti nel piazzale. Oggi, venerdì 16 gennaio, le ricerche si sono concentrate invece sull’area boschiva vicino al piazzale, scandagliandola con metal detector e scavando in alcuni punti.

Verso le 13, i carabinieri invece sono arrivati nell’area della discarica frequentata dal marito della 41enne scomparsa. carabinieri, raggiunti poco dopo anche dalla squadra rilievi tecnico scientifici del nucleo investigativo dei carabinieri di Ostia, hanno iniziato a scavare prima con le pale e poi, verso le 16, con le ruspe alla ricerca di tracce utili a ritrovare la 41enne. Sarebbero stati repertati anche dei guanti monouso, trovati all’esterno della discarica.

“Mi sto avvalendo della collaborazione di questi miei compagni di avventure. Siamo tutti cacciatori, siamo pratici. Siamo in giro da stamattina alle 6” dice Stefano Torzullo, padre di Federica, alla trasmissione di Retequattro Quarto Grado. “Da venerdì mattina non abbiamo notizie – prosegue Torzullo – è qualcosa che non si può descrivere. Mia figlia dicono che fosse bravissima sul lavoro, con il figlio era attentissima. Io devo trovare mia figlia a tutti i costi. Fosse l’ultima cosa che faccio nella mia vita. Del resto, non mi interessa niente”. Sui messaggi che la madre di Federica ha ricevuto dal suo cellulare la mattina della scomparsa, Torzullo spiega: “Non sappiamo chi li ha mandati quei messaggi che sono arrivati”.

