News

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il vicino: “Litigavano, lei voleva separarsi”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Li ho visti litigare, era una discussione molto accesa”. E’ quanto ha raccontato un vicino di casa di Federica Ronzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia l’8 gennaio scorso. Il marito è indagato per omicidio.  

 

“Erano in strada, li ho incrociati uscendo in moto. Lui urlava, lei tendeva a scansarsi. Lui non mi è mai piaciuto – continua il vicino di casa -. Da amici in comune, sapevo che lei aveva chiesto la separazione e l’affido del bambino”.  

 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Da 30 a 15 chili in sei mesi,...

Iran, la Ue è pronta a nuove sanzioni:...

Neurologi: “Bene Ddl caregiver ma servono formazione e...

Iran, migliaia di morti. Trump ai manifestanti: “Continuate...

Valeria Marini, la truffa alla madre: “Grazie alla...

Conte espulso in Inter-Napoli: due giornate di squalifica

Imperia, cade dal balcone per sfuggire al marito....

Perdere peso ‘guarisce’ anche le cellule del tessuto...

Focolaio di meningite a Napoli, l’ospedale smentisce i...

Napoli, scambiò gravidanza per un mal di schiena...