Federica Pellegrini ‘bacchetta’ Matteo Giunta per il disordine: “Sei senza speranze”

Federica Pellegrini e le piccole ‘sfide’ in famiglia. Ancora una volta la Divina apre le porte della sua vita quotidiana con il marito Matteo Giunta, condividendo sui social un simpatico siparietto.  

Nel video, la campionessa olimpica prende in giro amorevolmente Giunta per il disordine creato. “Amore mi raccomando sistemalo bene quel maglione quando lo levi che è cashmere…”, dice Federica Pellegrini ricordando le raccomandazioni rivolte al marito per poi sbottare “mannaggia a te”. Tutto questo mentre Pellegrini mostra in che condizioni Giunta aveva lasciato il maglione: appoggiato ‘a casaccio’ nell’armadio senza piegarlo e senza neppure togliere la maglia della salute.  

“Io non ho parole… sei senza speranze”, ha detto Pellegrini ironica, taggando il marito. Ancora nessuna risposta social, ma è facile immaginare che il video gli abbia strappato una grassa risata.  

spettacoli

