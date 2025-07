Farouk Kassam, Marco Bocci nel ruolo del padre nella serie Rai sul rapimento

(Adnkronos) – Sarà Marco Bocci a interpretare Fateh Kassam, il padre del piccolo Farouk, nella nuova serie Rai ‘177 giorni – Il rapimento di Farouk Kassam’. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, l'attore è entrato nel cast della fiction che riporterà il pubblico al 1992, per rivivere uno dei sequestri di persona che più hanno sconvolto l'opinione pubblica italiana. La serie, composta da sei episodi e diretta da Carlo Carlei, si preannuncia come un racconto intenso e drammatico. Le riprese dovrebbero iniziare il prossimo settembre e si divideranno tra la Campania e le zone della Sardegna che furono teatro del rapimento. La fiction ricostruirà infatti la straziante vicenda del piccolo Farouk Kassam, che a soli sette anni venne rapito in Costa Smeralda. Per 177 interminabili giorni, il bambino rimase prigioniero in un covo dell'Anonima Sequestri, un incubo che tenne l'intera nazione con il fiato sospeso fino alla sua liberazione, avvenuta dopo complesse trattative e il pagamento di un riscatto. Il padre, interpretato da Bocci, era il gestore di un grande albergo a Porto Cervo quando suo figlio fu rapito. —[email protected] (Web Info)