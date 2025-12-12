Fanelli (Haleon): “CEOforLife Award premia impegno su invecchiamento attivo”

(Adnkronos) – “Aver ricevuto il Premio CeoforLife ci inorgoglisce perché certifica ciò che stiamo cercando di fare, ossia sviluppare soluzioni che impattino positivamente sulla gestione attiva dell’invecchiamento, l’active aging”. Così Davide Fanelli, General Manager Italia e Southern Europe di Haleon, commentando il riconoscimento nella categoria Ricerca e Innovazione dei Ceo for Life Awards 2025 grazie al lancio di Multicentrum Age Science – La scienza della nutrizione alleata della tua età.

L’allungarsi della speranza di vita non si traduce in modo diretto in un invecchiamento in salute; infatti, “ci sono undici anni di aspettativa di vita in cui non c’è una salute piena – spiega Fanelli, che prosegue parlando dell’attività di Haleon in questo ambito – Stiamo lavorando a soluzioni capaci di prevenire i problemi. Crediamo infatti che non si possa iniziare ad agire quando il disturbo è già evidente, bisogna intervenire in maniera anticipata. Il prodotto che abbiamo sviluppato, per il quale ci è stato riconosciuto il premio CeoforLife, nella Categoria Ricerca e Innovazione va proprio in questa direzione. Riteniamo poi importante che si inizi a parlare e trovare soluzioni per l’invecchiamento attivo, un ambito cruciale soprattutto per l’Italia, dove il tema demografico è caldo e ci accompagnerà a lungo”.

Trasformare la longevità in salute “ha un duplice beneficio. Il primo riguarda le persone – aggiunge – perché tutti ci auguriamo di vivere bene e più a lungo. Il secondo vantaggio è per l’intera società. Una popolazione senior attiva contribuisce in modo positivo alla comunità e all’economia. Al contrario invece un invecchiamento accompagnato da problemi di salute crea inevitabilmente costi sociali che pesano sul sistema”.

“La prevenzione è fondamentale – sottolinea Fanelli – Bisogna investire oggi per poi raccogliere domani. Non esiste un momento “giusto” per iniziare, perché la prevenzione dovrebbe accompagnarci in ogni fase della vita come parte naturale della nostra quotidianità. Ciò significa mangiare bene, fare esercizio fisico, evitare i fattori di rischio e prendersi cura anche di quei piccoli disturbi di salute quotidiani che possono nascondere problematiche più ampie. Così facendo ad allungarsi non sarà soltanto l’aspettativa di vita, ma anche la vita attiva e sana”.

“In questo processo, come Haleon, possiamo avere un ruolo chiave – conclude -. Siamo un’azienda leader nel mondo del consumer healthcare. Il nostro scopo è offrire alle persone soluzioni per la salute quotidiana e farlo anche attraverso la prevenzione delle problematiche legate all’invecchiamento. Sentiamo la responsabilità di creare soluzioni per le persone, collaborare con le istituzioni e con i nostri partner, come i farmacisti, per far sì che tutto l’ecosistema della salute operi in sinergia per raggiungere il traguardo di una salute quotidiana migliore di cui tutti possano beneficiare”.

—

salute

[email protected] (Web Info)