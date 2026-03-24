Famiglia nel bosco, La Russa oggi riceve i genitori Catherine e Nathan in Senato

(Adnkronos) – Nella giornata di oggi, mercoledì 25 marzo, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, riceverà a Palazzo Giustiniani, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori dei tre bambini allontanati dalle autorità dal padre e dalla madre, con cui vivevano in un casolare in Abruzzo. L’incontro, a carattere privato, è previsto intorno alle 12.30.

Un ricorso in 37 pagine, depositato meno di una settimana fa alla Corte d’Appello dell’Aquila ha raccontato i contorni di una vicenda delicata e controversa, quella dei tre bimbi della ‘famiglia nel bosco’ di Palmoli, in provincia di Chieti, allontanati dai genitori e collocati in comunità dal novembre precedente. Il ricorso, contro l’ultimo provvedimento del tribunale per i minorenni dell’Aquila, che aveva stabilito il trasferimento dei minori dalla struttura di Vasto, dove si trovavano, e l’allontanamento della madre dai piccoli, parlava, infatti, di “una lettura distorta dei fatti” e di un sistema che avrebbe progressivamente isolato la figura materna.

Al centro dell’impugnazione, presentata dai legali dei coniugi Trevallion-Birmingham, c’era soprattutto lei, la madre, descritta dalla difesa come bersaglio di un “pregiudizio sistematico”. Per cui, scrivevano i suoi legali, “ogni azione della donna veniva letta con la certezza della colpevolezza, nella impossibilità oggettiva di difesa”.

—

politica

[email protected] (Web Info)