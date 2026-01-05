News

Fake news sul sesso di Brigitte Macron, 10 condannati per cyberbullismo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un tribunale penale di Parigi ha riconosciuto dieci persone colpevoli di cyberbullismo per aver diffuso tweet transfobici ai danni della Premiere dame Brigitte Macron. Gli imputati sono stati accusati di aver diffuso false affermazioni sul suo genere e sulla sua sessualità. Inoltre, sono stati accusati di aver fatto “commenti malevoli” sulla differenza di età di 24 anni tra Brigitte e suo marito, il presidente francese Emmanuel Macron. 

Agli imputati sono state inflitte pene detentive dai sei agli otto mesi, con la condizionale. La pena maggiore, di otto mesi, è stata inflitta ad Aurelien Poirson-Atlan, noto sui social media come Zoé Sagan che durante il processo ha denunciato uno “scioccante segreto di Stato sulla pedofilia sancita dallo Stato”. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

‘David Bowie-Hello Starman!’, a Parma una mostra dedicata...

Roma, auto sulla banchina del Tevere viene sommersa...

E’ morto Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall’Emilia-Romagna per...

Capello: “Arbitri mafia, al Var ci vogliono ex...

Tra misteri e depistaggi, 46 anni fa l’omicidio...

Trump e l’aspirina, l’esperto: “Dosaggi troppo alti, così...

Cade nell’autocompattatore, muore uomo di 66 anni

Giorgia Soleri, nuovo amore? La foto con il...

Iran, il pianista Bahrami: “Trump punta ai nostri...

Catania, picchia il figlio della compagna con un...