Fair Play Menarini, Paganelli: “Grande emozione in attesa della 29esima edizione”

"C'è grandissima emozione perché la ventinovesima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini si avvicina al suo inizio con la serata di gala del 2 luglio nella magnifica cornice del piazzale Michelangelo e poi l'evento di premiazione del Fair Play nel teatro di Fiesole il 3 luglio. Tanti campioni quindi, tante discipline che comporranno questa nuova edizione, sempre all'insegna di quei valori che il premio Fair Play celebra e promuove". Lo ha detto Filippo Paganelli, membro del board della Fondazione Fair Play Menarini, parlando con i giornalisti a Firenze, nella sede della Regione Toscana, in occasione della presentazione della 29/a edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. "Alice Bellandi fra tanti degli sportivi che saranno presenti, e che era già stata indicata come vincitrice del Premio Fair Play, verrà premiata il 3 luglio: ha recentemente vinto un mondiale dopo il grande successo alle Olimpiadi di Parigi, e sarà una dei grandi campioni che parteciperà a questa edizione", ha aggiunto Paganelli. "Lo sport – ha osservato Paganelli – è un grande megafono perché ha tanti modelli, modelli che devono essere positivi nel portare, soprattutto ai giovani, ma anche in generale, quelli che sono i valori di correttezza, di rispetto delle regole o di gioco corretto. Uno sportivo famosissimo, Michael Jordan, diceva: 'Se giochi non rispettando le regole, non stai giocando, stai solo cercando di vincere'. Questo ci fa capire quanto giocare nel rispetto delle regole, con rispetto degli avversari, secondo i più alti valori, è una vittoria, indipendentemente poi dal risultato sportivo".