‘Facce da ospedale – Le persone dietro le cure’, mostra fotografica al San Camillo di Roma

(Adnkronos) – Raccontare l’ospedale attraverso i volti di chi ogni giorno lo vive e lo rende possibile. E’ questo il cuore della mostra fotografica permanente ‘Facce da ospedale. Le persone dietro le cure’, che sarà inaugurata venerdì 16 gennaio alle 12 presso il padiglione (con ingresso libero) Piastra-piano terra dell’ospedale San Camillo Forlanini di Roma. “Un progetto visivo intenso e profondamente umano che, attraverso ritratti in bianco e nero, svela l’umanità nascosta dietro camici, divise e ruoli professionali. Medici, infermieri, operatori sanitari e personale di supporto diventano protagonisti di una narrazione che va oltre la funzione e restituisce singolarità, emozioni e storie”, spiega l’Ao San Camillo Forlanini.

“Questa mostra rappresenta un atto di riconoscimento verso tutte le persone che ogni giorno lavorano nel nostro ospedale. ‘Facce da ospedale’ è un invito a guardare oltre il ruolo professionale, per cogliere l’umanità, la competenza e la dedizione che sono alla base della cura”, sottolinea Angelo Aliquò, Dg dell’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini. “In questi ritratti i volti del nostro ospedale si mostrano senza ruoli né barriere: sguardi che raccontano presenza, ascolto e resilienza. E’ una narrazione visiva che restituisce dignità al quotidiano e valore umano a chi lo attraversa ogni giorno”, spiega Lucia Mitello, curatrice della mostra.

A firmare le fotografie è Massimo Talarico, infermiere dell’ospedale San Camillo Forlanini, che attraverso il proprio sguardo ha deciso di raccontare l’esperienza professionale di chi lavora in ospedale sotto una lente diversa: “Ho scelto il bianco e nero per togliere distrazioni e concentrarmi sui volti. Ogni ruga, ogni ombra, ogni sguardo racconta più di mille parole. Con questo lavoro ho voluto andare oltre l’etichetta di medico, infermiere o operatore, per restituire la singolarità e l’umanità di chi ogni giorno incontra sofferenza e guarigione”, racconta Talarico. ‘Facce da ospedale’ si configura come uno spazio permanente di riflessione e incontro tra l’ospedale e la comunità, un luogo in cui la cura non è solo pratica clinica, ma anche relazione, comunicazione e consapevolezza.

—

cronaca

[email protected] (Web Info)