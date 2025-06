Fabrizio Frizzi, il ricordo di Rita dalla Chiesa: “16 anni insieme, mi ha salvata”

(Adnkronos) – "Fabrizio Frizzi mi ha salvata", così Rita dalla Chiesa ospite oggi, lunedì 16 giugno, a La volta buona ha ricordato il compianto conduttore televisivo, scomparso il 26 marzo 2018, a causa di un'emorragia cerebrale. Un amore, quello tra Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa, nato dietro le quinte della televisione. Nel 1983, durante la trasmissione per ragazzi 'Tandem', il primo incontro. "Fabrizio fu molto presente e pressante, ma era davvero divertente", ha detto la conduttrice ricordando i primi momenti della loro storia d'amore. "Pieno di riccioli, il borsello sempre di traverso, la vespa. Tutto avrei pensato nella mia vita, tranne di cominciare una storia con lui". Tra i due c'erano 10 anni di differenza: lei già volto noto della televisione, lui giovane presentatore agli esordi. "All'inizio mi spaventava, a lui no. Io avevo già vissuto delle cose importanti nella mia famiglia, anche dolorose. Non pensavo che lui riuscisse a capirmi", ha confidato Rita dalla Chiesa nel salotto di Caterina Balivo. E invece, fu proprio Frizzi a salvarla: "Con la sua allegria, con la sua simpatia, col suo modo di essere. Questa è stata la mia rete di salvataggio", ha detto visibilmente commossa. Rita dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi si sono sposati nel 1992. Il loro matrimonio è durato 10 anni, fino a quando nel 2002 arrivò il divorzio. "16 anni insieme", ricorda Rita, ma nonostante la separazione il legame affettivo tra i due non si è mai spezzato. —[email protected] (Web Info)