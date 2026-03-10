Fabrizio Biggio: “Ero in rovina, poi la chiamata di Fiorello. Mi ha cambiato la vita”

(Adnkronos) –

“Ha creduto in me quando nessuno lo faceva”. Così Fabrizio Biggio ha raccontato il legame speciale che lo unisce a Fiorello, di cui oggi è spalla e complice nel programma radiofonico ‘La Pennicanza’.

L’attore è stato ospite a ‘Da noi… a ruota libera’ nella puntata in onda domenica 8 marzo dove ha ripercorso uno dei momenti più difficile della sua carriera, quando una telefonata dello showman siciliano gli ha cambiato completamente la vita.

Oggi condividono l’esperienza quotidiana de ‘La pennicanza’, che va in onda tutti i giorni alle su Rai Radio 2 alle 13.45: “Noi alle 6.30 ci incontriamo e facciamo colazione insieme, è un rito. Sviluppiamo le prime idee che poi portiamo in puntata. Si ride, si scherza. Poi io torno a dormire, lui fa le sue cose. E poi ci ritroviamo per la puntata”.

Ma tutto è cominciato il 27 giugno del 2022: “Io ero in rovina”, ha confessato Biggio. “Ero nel dimenticatoio, non squillava più il telefono. Nessuno mi chiamava più per lavorare”.

Quel giorno era in spiaggia, con la moglie, quando arrivò una chiamata totalmente inaspettata. Dall’altra parte del telefono c’era Fiorello: “Mi disse:’Ciao Fabrizio come stai? Senti, ma tu a settembre che fai? Tu sei bravo, io vorrei lavorare con te”, un racconto che ha commosso l’attore.

“Fiorello è una persona che ha creduto in meno, in un momento in cui nessuno ci credeva. Gli voglio davvero tanto bene”, ha raccontato.

