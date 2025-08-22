News

Fabio Fognini nel cast di Ballando con le stelle: “Il tennis è la mia vita, ma prometto…”

Fabio Fognini entra ufficialmente nel cast di 'Ballando con le stelle'. Come per i precedenti annunci, anche questo è arrivato con un video, postato sul profilo Instagram del programma. L'ex tennista italiano ha scelto di comunicare la sua partecipazione al dance show di Rai 1 direttamente dal campo da tennis, simbolo della sua carriera: "Ciao a tutti, mi vedete ancora vestito da tennis, perché come ben sapete il tennis è la mia vita". Ma ora è arrivato il momento di mettersi in gioco: "Però quest'anno ho deciso di scendere in pista, sarò presente a Ballando con le stelle. Prometto di metterci tanta passione e allegria, e spero di azzeccare qualche passo. Ragazzi ci vediamo presto", ha concluso lo sportivo.   Il nome di Fabio Fognini va ad aggiungersi agli altri concorrenti annunciati i giorni scorsi. Nel cast sono stati confermati al momento anche la signora Coriandoli/Maurizio Ferrini, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Marcella Bella e Barbara D'Urso, Martina Colombari e Nancy Brilli.  —[email protected] (Web Info)

