News

F1 Gp Monza, oggi la gara in diretta. Ferrari insegue Red Bull e McLaren

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La Formula 1 a Monza per il Gp d'Italia, appuntamento numero 16 del Mondiale 2025. La Red Bull dell'olandese Max Verstappen scatta dalla pole position, davanti alle McLaren del britannico Lando Norris e dell'australiano Oscar Piastri, leader della classifica. La Ferrari del monegasco Charles Leclerc chiude la seconda fila in quarta posizione. Lewis Hamilton, con l'altra rossa, parte dalla decima piazza.  Il Mondiale proseguirà con il Gp dell'Azerbaigian il 21 settembre. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Cernobbio, speciale Adnkronos dal Forum Ambrosetti: da Schlein...

Gp Monza, Barilla racconta circus degli anni ‘70,...

Il Governo deve ‘difendere’ la fiducia, l’opposizione deve...

Italia-Turchia, oggi diretta finale Mondiale pallavolo – Live...

Giorgetti: “Quest’anno non serve nessuna manovra correttiva”

Difesa, Mariani (Mbda): “Rearm Eu può dare spinta...

Bassano del Grappa, accoltella l’ex moglie mentre si...

Giustizia, Nordio a Cernobbio: “Referendum non sia pro...

Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, chi sono...

Energia, Monti (Edison): “Siamo un po’ in ritardo...