F1 Gp Abu Dhabi, anche Sinner ‘in pista’: Jannik ospite d’onore

(Adnkronos) – Spunta Jannik Sinner nel paddock di Abu Dhabi, dove oggi si corre l’ultimo Gp del Mondiale di Formula 1. Il numero 2 del tennis, con la fidanzata Laila Hasanovic, è arrivato nell’autodromo dove andrà in scena la gara decisiva della stagione, con l’ultimo atto della sfida iridata tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri.

Sinner, che già un anno fa fu ospite nel paddock di Abu Dhabi, è arrivato ‘scortato’ dal suo team, con il coach Simone Vagnozzi e il preparatore Umberto Ferrara. L’azzurro ha posato, in particolare, per una foto con Kimi Antonelli, pilota italiano della Mercedes.

L’azzurro è reduce dagli allenamenti di Dubai, dove ha lavorato in vista della stagione 2026. Sinner inizierà l’anno difendendo il titolo agli Australian Open, dove ha trionfato nelle ultime 2 edizioni.

