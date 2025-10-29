News

Ex Ilva, Schlein: “Stato si assuma responsabilità decarbonizzazione per futuro Taranto”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Quella di Taranto è una vertenza che sto seguendo con molta attenzione. Anche ieri ho incontrato i sindacati dei metalmeccanici che sono enormemente preoccupati perché serve che le istituzioni lavorino per dare una prospettiva chiara e concreta al futuro di Taranto. Serve dare garanzie a lavoratrici e lavoratori che sono in difficoltà ma anche dare garanzie alla città che la politica traccia una strada e che si trovi un modo per tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e delle cittadine a Taranto. Questo vuol dire che lo Stato deve assumersi la responsabilità di accompagnare un processo di decarbonizzazione che assicuri il futuro industriale di quella città e al contempo quello occupazionale e la salute delle persone". Lo ha detto la leader del Pd, Elly Schlein, a margine dell'assemblea di Federmanager a Roma.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Emoglobinuria parossistica notturna, rimborsabile in Italia danicopan

Ied apre Fashion Graduate Italia 2025 e presenta...

I Municipio Roma, dal 7 novembre torna il...

Lecce, pompa di cemento tocca fili elettrici: operaio...

Mattarella rende omaggio a Spadolini con visita alla...

Sud, Sbarra: “Segni concreti ripresa, oggi traina economia...

Ue, Fitto: “Momento cruciale, in campo strumenti per...

Università, Culosi (Cisco Italia): “Career Day Luiss momento...

Imprese, Urso: “Manager centrali, riflettere su solo 5%...

Tony Esposito: “James Senese era un eroe, il...