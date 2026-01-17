Evelina Sgarbi, la lettera a Valentino Rossi: “Nostre situazioni simili”

(Adnkronos) –

Evelina Sgabri scrive a Valentino Rossi. In una ‘lettera aperta’, la figlia di Vittorio Sgarbi afferma che la situazione vissuta dall’ex campione di MotoGp sarebbe “molto simile” alla propria. “In entrambi i casi c’è un genitore fortemente indebolito (anche se credo che suo padre non sia mai arrivato a pesare 50 kg, e ad essere ricoverato denutrito e in stato confusionale come accaduto a Vittorio Sgarbi) che guarda caso viene isolato per volontà della compagna dal resto della famiglia e dalle sue amicizie storiche”, scrive Evelina Sgarbi dopo la diffusione della notizia che il campione ha citato in giudizio la compagna del padre accusandola di aver sottratto del denaro al genitore approfittando della sua fragilità.

“Sarà interessante vedere se, essendo Valentino Rossi campione di fama internazionale, i commentatori e gli improvvisati postini che hanno provato a crocifiggere me, faranno lo stesso con lui – scrive Evelina – O se invece, spaventati dal peso del suo nome, faranno inversione a U”.

Secondo la figlia di Vittorio Sgarbi, la sua storia “ha molto in comune con quella di Valentino Rossi, anche se il grande campione da piccolo un padre sempre presente che lo ha anche indirizzato con successo nella carriera ce lo ha avuto e la sottoscritta no, ma in entrambi i casi ci sono indizi simili e ricorrenti che per chi indaga potrebbero facilmente costituire una prova della circonvenzione di incapace”.

Da figlia “che sta cercando in tutti i modi di salvare il proprio padre da chi pensa di mal gestirlo e abbandonarlo alla sua sorte, posso tranquillamente dire che comprendo perfettamente cosa Valentino Rossi stia vivendo -scrive la 25enne- il suo stato d’animo, l’ansia e il pensiero di doversi pentire un giorno di non aver provato tutto ma proprio tutto per cercare di difendere gli interessi del padre da chi lui teme se ne sia già approfittato e vorrebbe approfittarsene ancora”.

Evelina Sgarbi conclude con un augurio: “A Valentino Rossi auguro ogni bene e soprattutto di non dover patire quello che ho subito io per cercare di conoscere la verità sulla salute di mio padre. Ps: per la cronaca. Ancora non si è vista una cartella clinica. Ma di che cosa hanno veramente paura i cattivi consiglieri di Vittorio Sgarbi?”, chiosa.

—

spettacoli

[email protected] (Web Info)