Europa League, sorteggio playoff: per il Bologna c’è il Brann Bergenn. Possibile derby con la Roma agli ottavi

(Adnkronos) – Il Bologna ha conosciuto la propria avversaria ai playoff di Europa League nel sorteggio di oggi, venerdì 30 gennaio. I rossoblù affronteranno i norvegesi del Brann Bergen nello spareggio per gli ottavi. Il sorteggio di Nyon ha definito anche gli eventuali accoppiamenti per gli ottavi di finale, con la Roma spettatrice interessata visto che agli ottavi potrebbe esserci un derby italiano.
Ecco tutti gli accoppiamenti degli spareggi (andata il 19 febbraio, ritorno il 26 febbraio):
Brann – Bologna
Paok Salonicco – Celta Vigo
Lille – Stella Rossa
Panathinaikos – Viktoria Plzen
Fenerbahce – Nottingham Forest
Ludogorets – Ferencvaros
Celtic – Stoccarda
Dinamo Zagabria – Genk
Se dovesse superare il Brann, agli ottavi il Bologna sfiderebbe Roma o Friburgo.
