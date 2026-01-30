News

Europa League, sorteggio playoff: per il Bologna c’è il Brann Bergenn. Possibile derby con la Roma agli ottavi

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Bologna ha conosciuto la propria avversaria ai playoff di Europa League nel sorteggio di oggi, venerdì 30 gennaio. I rossoblù affronteranno i norvegesi del Brann Bergen nello spareggio per gli ottavi. Il sorteggio di Nyon ha definito anche gli eventuali accoppiamenti per gli ottavi di finale, con la Roma spettatrice interessata visto che agli ottavi potrebbe esserci un derby italiano.  

Ecco tutti gli accoppiamenti degli spareggi (andata il 19 febbraio, ritorno il 26 febbraio): 

Brann – Bologna
 

Paok Salonicco – Celta Vigo 

Lille – Stella Rossa 

Panathinaikos – Viktoria Plzen 

Fenerbahce – Nottingham Forest 

Ludogorets – Ferencvaros 

Celtic – Stoccarda 

Dinamo Zagabria – Genk 

Se dovesse superare il Brann, agli ottavi il Bologna sfiderebbe Roma o Friburgo. 

 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Caso Cucchi, Giulia Bongiorno rinuncia alla difesa del...

Intelligenza artificiale un’opportunità, ma il primato è dell’uomo

Caso Signorini, la difesa contro i colossi del...

Fiere, a Piacenza presentata la quarta edizione del...

Barilla con Università di Parma per progetto ‘Genconnect’,...

Federal Reserve, Trump ha annunciato la nomina di...

Anvcg e Anci, l’Italia si illumina di blu...

Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta...

Capolavoro di Perugino in mostra a New York...

Iran, le opzioni di Teheran in caso di...