Europa League, oggi Panathinaikos-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla

by Adnkronos
(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 29 gennaio, i giallorossi affrontano ad Atene il Panathinaikos, nell’ultima giornata della fase campionato del torneo. La squadra di Gasperini, sesta con 15 punti, va a caccia degli ultimi punti per la qualificazione diretta agli ottavi, mentre i greci, diciannovesimi con 11 punti, dovranno difendere un posto nei playoff. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Panathinaikos-Roma, in campo alle 21: 

Panathinaikos (4-2-3-1) Lafont; Calabria, Palmer-Brown, Touba, Kotsiras; Chirivella, Gnezda Cerin; Pellistri, Bakasetas, Zaroury; Pantovic. Allenatore: Rafa Benitez 

Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini 

Panathinaikos-Roma sarà visibile su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Sarà possibile vedere la partita in streaming su Sky Go e Now. 

