Europa League, oggi Celta Vigo-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – Il Bologna torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 11 dicembre, i rossoblù affrontano il Celta Vigo in Spagna nella sesta giornata della fase campionato del torneo, in una partita visibile in diretta tv e streaming. La squadra di Italiano è al momento diciottesima, con 8 punti conquistati, mentre i padroni di casa occupano la decima posizione con 9 punti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Celta Vigo-Bologna, in campo stasera alle 21: 

Celta Vigo (3-4-2-1) Radu; J. Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Roman, Moriba, Mingueza; Duran, Zaragoza; Iglesias. All. Giraldez. 

Bologna (4-2-3-1) Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Dominguez, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano 

Celta Vigo-Bologna è visibile in diretta tv e in streaming su Sky, Sky Go e NOW. I canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio e Sky Sport, numeri 202 e 253.  

