Europa-League, Bologna-Celtic 2-2: Dallinga e Rowe riprendono gli scozzesi

Bologna e Celtic Glasgow pareggiano 2-2 al Dall’Ara, nella settima giornata della fase campionato di Europa League, oggi giovedì 22 gennaio. Al doppio vantaggio degli ospiti con Hatate al 5′ e Trusty al 40′, rispondono Dallinga al 58′ e Rowe al 72′. Dal 34′ scozzesi in dieci uomini per l’espulsione di Hatate per doppia ammonizione. In classifica i rossoblù salgono a quota 12 e con una vittoria nell’ultima giornata (contro il Maccabi Tel Aviv) potrebbero chiudere nelle prime otto, guadagnando la qualificazione diretta agli ottavi. Il Celtic resta a 8 punti.

