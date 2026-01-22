News

Europa-League, Bologna-Celtic 2-2: Dallinga e Rowe riprendono gli scozzesi

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Bologna e Celtic Glasgow pareggiano 2-2 al Dall’Ara, nella settima giornata della fase campionato di Europa League, oggi giovedì 22 gennaio. Al doppio vantaggio degli ospiti con Hatate al 5′ e Trusty al 40′, rispondono Dallinga al 58′ e Rowe al 72′. Dal 34′ scozzesi in dieci uomini per l’espulsione di Hatate per doppia ammonizione. In classifica i rossoblù salgono a quota 12 e con una vittoria nell’ultima giornata (contro il Maccabi Tel Aviv) potrebbero chiudere nelle prime otto, guadagnando la qualificazione diretta agli ottavi. Il Celtic resta a 8 punti. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Firenze, Corte d’Appello condanna ispettrice e 8 agenti:...

Europa League, oggi Roma-Stoccarda – La partita in...

Sesso, le misure contano davvero? Ecco l’effetto delle...

Non ricaricava il braccialetto elettronico per non farlo...

Pagani (Cotec): “Rapporto indica valori positivi dell’Italia sulle...

Imprese, Frega (Pmi): “Talenti al centro della trasformazione”

Imprese, Fondazione Cotec: “Su fuga di cervelli Italia...

Attivista ad Ai Festival: “Internet oscurato in Iran...

Signorini denuncia i colossi del web: “Non hanno...

Trump attacca il New York Times: “Sondaggi falsi...