News

Eurobasket, l’Italia batte la Spagna e vede il primo posto nel girone

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Altro successo dell'Italia di Pozzecco agli Europei di basket oggi, martedì 2 settembre, e vede il primo posto nel girone C di Eurobasket. Gli azzurri partono male, ma alla fine riescono a ribaltare la Spagna di Sergio Scariolo e si impongono 67-63 nella quarta partita del gruppo che vale la terza vittoria consecutiva a Limassol. La squadra di Pozzecco aveva infatti già battuto la Georgia e la Bosnia, mentre aveva perso il match d'esordio contro la Grecia.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Alcaraz, obiettivo sorpasso a Sinner nel ranking: “Difficile...

Trump torna in tv: “Dicono che sono morto?...

Alcaraz vola in semifinale agli Us Open, Lehecka...

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 settembre

Emilio Fede, Brosio: “Mi tirò una macchina da...

Emilio Fede, da Vespa a La Russa: il...

Sinner, Drake e la super scommessa da 300mila...

Berrettini, ritorno in campo vicino? Matteo si allena...

Morto Emilio Fede, il giornalista aveva 94 anni

Omicidio Giulia Tramontano, i giudici: Impagnatiello “la avvelenò...