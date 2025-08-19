Estate finita? Stop al caldo, arrivano i temporali: ecco quando, le previsioni

(Adnkronos) – Stop al caldo africano. Sull'Italia a partire da domani, mercoledì 20 agosto, arrivano i temporali e il termometro scenderà di parecchi gradi a partire da Nord. "E’ ufficiale, mercoledì 20 agosto crolleranno le temperature, inizialmente al Nord poi da giovedì anche al Centro – dice all'Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo 'iLMeteo.it' – . Una perturbazione atlantica decreterà quindi la fine del caldo africano di Caronte, solo al Sud resisteranno temperature oltre i 35 gradi fino a sabato". "La pioggia è prevista abbondante sul Nord-Ovest e in Toscana durante la prima parte di mercoledì, poi anche verso il Triveneto. Giovedì piogge e temporali colpiranno anche il Centro. Durante questa fase perturbata – spiega Tedici – le massime scenderanno anche di 10°C, torneremo a respirare ad un caro prezzo: si chiuderanno gli ombrelloni e si apriranno gli ombrelli con questa burrasca di fine estate che arriva a metà settimana". Nel dettaglio, le prossime ore vedranno l’ultima impennata delle temperature su gran parte dello Stivale con massime fino a 36°C a Foggia e Oristano, Firenze, Catania, Sassari, Siracusa e Terni a 35°C. In Pianura Padana difficilmente si supereranno i 33°C. Poi nelle prossime ore l’afa lascerà spazio all’aria buona. Ma la pioggia sarà abbondante e accompagnata da fenomeni violenti comprese forti grandinate. Forti rovesci sono possibili sin da domani su Nord-Ovest e Toscana poi, dal pomeriggio sera, anche verso il Triveneto. Giovedì le piogge e i forti temporali colpiranno anche il resto del Centro. Durante questa fase perturbata le massime scenderanno anche di 10°C al Centro-Nord. Solo al Sud le condizioni resteranno estive fino al weekend, in particolare tra Calabria Sicilia e Salento. —[email protected] (Web Info)