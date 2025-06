Eruzione dell’Etna, turisti in fuga dal cratere dopo l’esplosione – Video

(Adnkronos) – Un'intensificazione dell'attività vulcanica dell'Etna ha provocato il crollo di parte del cratere sud-est. Le immagini delle telecamere del sistema di sorveglianza hanno registrato stamattina "un flusso piroclastico" che generato una colonna eruttiva di fumo e cenere che ha superato i 5.000 metri di altezza Moltissimi i video dell'eruzione postati sui social: in uno si vede la fuga degli escursionisti e dei turisti che si trovavano in quel momento a pochi passi dal cratere e dalla colata. In altri video mostrano il momento dell'esplosione dalle città sottostanti, come Catania e Acireale, tra lo stupore dei turisti. —[email protected] (Web Info)