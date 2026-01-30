Epstein file, spunta la mail di Musk: “Quando posso venire sulla tua isola?”

(Adnkronos) –

Elon Musk mandò a Jeffrey Epstein una mail, il 13 dicembre del 2013, per chiedere quando avrebbe recarsi sulla sua isola. E’ quanto si legge nei file pubblicati dal Dipartimento di Giustizia. In precedenza Musk aveva affermato di aver respinto gli inviti di Epstein a visitare una delle due isole di sua proprietà, Great St. James e Little St. James nelle Isole Vergini americane, vicino alle Isole Vergini britanniche. Little St. James era l’epicentro degli abusi decennali di Epstein su ragazze e giovani donne.

“Sarò nella zona delle Isole Vergini Britanniche/Saint Barthélemy durante le vacanze. C’è un buon momento per venirci?”, scrisse Musk. Epstein gli rispose due giorni dopo, dicendo che l’inizio del nuovo anno sarebbe stato un buon momento, aggiungendo: “C’è sempre posto per te”. Il giorno di Natale, Epstein scrisse in un’altra email: “Il 2 o il 3 sarebbero perfetti. Verrò a prenderti”.

Musk rispose che sarebbe dovuto tornare a Los Angeles la notte del 2 gennaio, prima di dire che avrebbe potuto posticipare la partenza di un giorno. Dalle email non è chiaro se Musk si sia effettivamente recato sull’isola, ma lo scambio mostra un livello di comunicazione tra i due che non era stato rivelato in precedenza.

