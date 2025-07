Energia, gli strumenti Arera per scegliere nel mercato libero

(Adnkronos) – Per poter fare una scelta consapevole è necessario conoscere i propri consumi di energia elettrica e gas. Sono diversi i consigli di Arera per chi vuole tenere sotto controllo quanto consuma in casa. Il primo è quello di utilizzare il 'Portale Consumi', lo strumento gratuito e pubblico realizzato da Arera che permette agli intestatari dei contratti di accedere ai dati sui propri consumi di luce e gas. Per accedere basta identificarsi con lo Spid o la carta di identità elettronica. Un altro consiglio è quello di monitorare regolarmente le bollette, ossia controllare i consumi indicati in bolletta per verificare se corrispondono all’effettivo utilizzo e identificare la propria spesa annua, anch’essa indicata nel documento di fatturazione. Tra l’altro a partire da luglio 2025 è attiva la nuova bolletta per famiglie, condomini e Pmi, più semplice e chiara. Imparare a conoscere l’area clienti del proprio venditore è inoltre importante: che sia una app o un sito, anche questo è uno strumento utile dove vengono messi a disposizione tutti i documenti relativi al contratto, ai pagamenti e alle comunicazioni. Per cambiare contratto della luce o del gas è invece fondamentale capire in quale servizio/mercato si ha il contratto di luce e gas e se si è tra i clienti cosiddetti vulnerabili o meno. Al momento le opzioni per i contratti luce sono: Maggior Tutela per i clienti vulnerabili, Servizio a Tutele Graduali per i clienti non vulnerabili che al 30 giugno 2024 si trovavano ancora in Maggior Tutela e mercato libero per tutti gli altri. Anche per il gas esistono tre opzioni: il Servizio di Tutela della Vulnerabilità riservato ai clienti vulnerabili, le offerte cosiddette 'Placet' in deroga (contratti standard con condizioni economiche e contrattuali definite dall’Autorità ma con componente fissa annuale ‘Pfix’ definita dal venditore) che sono state applicate automaticamente ai clienti non vulnerabili che al 31 dicembre 2023 non avevano ancora sottoscritto un contratto nel mercato libero, e infine, il mercato libero. Il portale offerte è un servizio gratuito di Arera che consente di confrontare in maniera chiara e trasparente tutte le offerte disponibili sul mercato anche con i servizi di tutela e le offerte Placet (in deroga o ordinarie). Per ognuna delle offerte disponibili, il portale calcola una stima della spesa annua, in base ai consumi inseriti dall'utente o stimati dal sistema in base alle condizioni di utilizzo selezionate dall’utente nella fase di ricerca iniziale, e indica le principali caratteristiche dell'offerta. Una serie di filtri consente di affinare la ricerca, selezionando solo le offerte che presentano le caratteristiche preferite dall'utente. Se si è ricevuta un’offerta da un venditore di energia, che sia il proprio o meno, è possibile confrontare la spesa annua stimata con quella delle altre offerte presenti sul mercato libero. Ogni offerta è identificata da un codice offerta, un codice alfanumerico relativo alle più recenti condizioni economiche applicate al cliente finale, inserendolo nella maschera di ricerca sul portale offerte è possibile confrontarla con le altre offerte presenti sul mercato libero. Ma chi sono i clienti vulnerabili? I clienti vulnerabili sono utenti domestici che necessitano di maggiori tutele nel mercato energetico. Rientrano in questa categoria: chi ha compiuto 75 anni, chi versa in condizioni economicamente svantaggiate che danno diritto al bonus sociale, i soggetti con disabilità (art. 3 legge 104/92) e le utenze di abitazioni di emergenza post-calamità. Per i soli clienti elettrici si aggiungono i residenti in isole minori non interconnesse e i nuclei familiari con bonus per disagio fisico. Quest’ultima è l’unica condizione che estende la vulnerabilità a tutto il nucleo familiare, non solo all’intestatario del contratto. Il cliente vulnerabile può in ogni momento scegliere un’offerta del mercato libero con qualunque venditore o, al contrario, può richiedere di essere fornito alle condizioni economiche e contrattuali definite dall'Autorità (Servizio di Maggior Tutela o Servizio di tutela della vulnerabilità). Maggiori informazioni su Arera.it

—[email protected] (Web Info)