Emma Marrone compie 41 anni, il messaggio in lacrime e la dedica al papà Rosario

Emma Marrone ha compiuto 41 anni. La cantante salentina ieri, domenica 25 maggio, ha condiviso con i fan un messaggio di ringraziamento per l'affetto ricevuto e tra le righe del post social ha ricordato il papà Rosario, scomparso nel settembre del 2022, al quale era profondamente legata. "Un anno in più", ha scritto Emma a corredo di un selfie in cui appare visibilmente commossa. "Mi manca da morire sentirmi dire 'buon compleanno Lupacchiotta mia'…", ha aggiunto la cantante evocando con dolore le parole che il padre le dedicava ogni anno. Emma non ha nascosto la nostalgia e sui social ha voluto condividere il suo lato più intimo e vulnerabile. "Dormo ancora nel lettone con mamma… Non ho più paura del buio… Piango più spesso… Ma soprattutto rido molto… moltissimo di me", si legge ancora nel post in cui Emma traccia un bilancio dei suoi 41 anni di vita, offrendo uno spaccato sincero del suo presente. "Grazie a tutti per gli auguri e l’amore che non è mai scontato", ha concluso la cantante ringraziando il suo pubblico. Da Vasco Rossi a Olly, tanti i colleghi che hanno celebrato l'artista nel giorno del suo compleanno. E tra i commenti più toccanti, non sfugge quello di Elisa che si è soffermata sulla figura di papà Rosario: "Auguri sorellina mia, Brownie, sei immensa. Il tuo papà continua a essere fiero di te. Sempre e per sempre", ha scritto. Travolta dall'ondata di affetto ricevuto, l'artista si è mostrata sulle Instagram stories con il volto segnato dalle lacrime: "Sto leggendo tutti i vostri messaggi, e mi commuovo perché è troppo amore che a volte non so come gestire e come contenere. Vi voglio tanto tanto bene. Io piango di gioia come una scema ma perché vi amo tantissimo", ha detto con la voce rotta dall'emozione. In conclusione, una promessa ai suoi fan: "Torno presto". —[email protected] (Web Info)