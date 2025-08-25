News

Elon Musk fa causa ad Apple e OpenAi per presunte violazioni delle regole di concorrenza

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Le aziende di Elon Musk, 'xAI' e 'X', hanno intentato una causa di vasta portata contro Apple e OpenAI, sostenendo che i giganti della tecnologia hanno stretto una partnership illegale per soffocare la concorrenza nei mercati dell'intelligenza artificiale e degli smartphone.  La denuncia di 61 pagine, depositata presso un tribunale federale del Texas, accusa Apple e OpenAI di aver stipulato un accordo esclusivo che rende ChatGpt l'unico chatbot di intelligenza artificiale generativa integrato nel sistema operativo iPhone di Apple, bloccando al contempo rivali come il chatbot Grok di xAI. —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Prete ‘no global’ espone bandiera palestinese sull’altare: “Vangelo...

Strangolata in casa nel Salernitano, l’ex interrogato per...

Sicilia, Caruso (Fi): “Mulè inopportuno su candidatura”

Mirabilandia, domani dj set di Damante in collaborazione...

Roma, accoltellato per il monopattino: grave 37enne

Us Open, il programma della seconda giornata: da...

Temptation Island, Valerio e Arianna insieme allo stadio:...

Gaza, 5 giornalisti uccisi in raid su ospedale...

Giornalisti uccisi a Gaza, appello dell’inviata Onu Francesca...

Monte Bianco, blocco di ghiaccio travolge e uccide...