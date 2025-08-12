News

Elezioni regionali Toscana, al voto il 12 e 13 ottobre

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha firmato oggi, martedì 12 agosto, il decreto di indizione delle elezioni regionali. Le elezioni si terranno il 12 e 13 ottobre. Lo rende noto il portavoce di Giani, Bernard Dika.  "Il 12 e 13 ottobre 2025 la Toscana andrà al voto – ha scritto Giani sui social -. La Toscana, da sempre terra di libertà e democrazia, continuerà a scrivere la sua storia con la partecipazione di tutti, difendendo i valori che ci contraddistinguono", conclude.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Per chi getta rifiuti dall’auto rischio arresto e...

Calcio, Supercoppa: su Sisal.it Psg favorito a 1,42...

Noah Centineo sarà il giovane Rambo, al via...

Partiti, il ‘peso’ degli affitti: ecco quanto spendono...

Basket, coach Piazza: “Bronzo agli Europei U20 straordinario...

Turista travolta e uccisa da bus a Livorno,...

Precipitano in canalone Val Passiria, morti padre e...

Ministero Salute di Gaza: “Da inizio guerra morte...

Sinner e gli attacchi di Mannarino per caso...

Segna dopo 4 mesi, capriola alla Hernanes e...