Edoardo Vianello: “Vanoni? Sopravvalutata, non era una persona sincera”

(Adnkronos) – “È stata sopravvalutata”. Così Edoardo Vianello, ospite a La volta buona, si è espresso su Ornella Vanoni, scomparsa lo scorso 21 novembre. Il cantautore ha espresso senza filtri il suo giudizio sulla collega: “A me non piaceva il suo timbro di voce, mi dava fastidio. Sul palco era straordinario, affascinante. Era bella mentre cantava, finito di cantare si imbruttiva, era scostante”.

Vianello ha raccontato di averla conosciuta personalmente: “Non era una persona sincera, una grande interprete ma non era vera. Come persona era simpatica, ma quando la sentivo cantare mi dava fastidio. Interpretava, faceva l’attrice”. E quando gli ospiti presenti in studio hanno espresso opinioni differenti, il cantautore ha ribadito: “Non l’ho mai apprezzata, a me dava questa brutta impressione”.

