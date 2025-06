Ed Sheeran e Alfa cantano e suonano insieme, duetto inaspettato a Roma – Video

(Adnkronos) –

Alfa ha realizzato un sogno: incontrare Ed Sheeran. E lo ha fatto a Roma, nel giorno del concerto della star britannica allo stadio Olimpico. Le loro voci e chitarre, come mostra un video pubblicato sui social del cantautore genovese, si sono unite sulle note di 'The A Team', singolo di Sheeran del 2011. "Ciao Ed", ha scritto semplicemente Alfa, condividendo il filmato. Ma tanto è bastato per accendere l'entusiasmo di amici, fan e colleghi che lo hanno inondato di commenti social. "Un sogno che si realizza", scrive Rudy Zerbi. —[email protected] (Web Info)