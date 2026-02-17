Eclissi solare parziale oggi 17 febbraio, dove si vede e a che ora

(Adnkronos) – Eclissi solare parziale oggi, martedì 17 febbraio 2026, con la Luna che si interporrà parzialmente. La durata dell’evento dipenderà dalla località geografica in cui la si osserva. E in questo casa sarà visibile in luogo remoto del nostro pianeta.

Classificata a livello globale come un’eclissi solare anulare, caratterizzata dalla formazione di un ‘anello di fuoco’, non sarà visibile ovunque e nello stesso modo.

Un’eclissi solare si manifesta quando la Luna transita tra la Terra e il Sole, intercettando una frazione o la totalità della luce solare. Nel contesto di un’eclissi solare parziale, la Luna occulta soltanto una porzione del Sole, conferendo al disco solare l’apparenza di un ‘morso’. È fondamentale sottolineare che il Sole non viene mai completamente oscurato durante un’eclissi parziale.

In questo caso l’eclissi inizierà poco dopo le 13 e finirà poco dopo le 16 e sarà visibile al suo massimo in Antartide. Si vedrà anche nell’Africa meridionale, Madagascar incluso, e nell’estrema punta meridionale del Sud America, tra Cile e Argentina.

Come sempre, gli esperti ricordano che non bisogna mai guardare il Sole senza una adeguata protezione, anche durante un’eclissi parziale. Si devono impiegare esclusivamente occhiali certificati per eclissi solari o metodi di osservazione indiretta sicuri, quali un proiettore a foro stenopeico. Gli occhiali da sole convenzionali non offrono una protezione oculare sufficiente.

