News

E’ sola a Natale, anziana tenta suicidio: salvata da carabinieri a Milano

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Una donna di 85 anni ha tentato il suicidio alla vigilia di Natale ma è stata salvata dai carabinieri a Milano. I militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via della Sila, dove si trovava l’anziana sul davanzale di una finestra situata al sesto piano di uno stabile. I carabinieri, dopo aver individuato la finestra, hanno raggiunto la donna trattenendola e impedendole di lasciarsi cadere nel vuoto. 

L’anziana è stata poi trasportata in codice verde presso all’ospedale Niguarda e trattenuta in osservazione. Dai primi accertamenti è emerso che il gesto sarebbe riconducibile a uno stato di solitudine, accentuato dall’approssimarsi delle festività natalizie. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Gesù è una bambina nel presepe, Don Vitaliano:...

La foca monaca arriva a Numana, spunta la...

Morto a 60 anni Pat Finn, l’attore recitò...

Natale al cinema, da Zalone a Sorrentino: cosa...

Imani Smith uccisa a coltellate dal compagno, attrice...

Napoli, bambino ferito da colpo di pistola: si...

Incidente a Roma, schianto su via Aurelia: morto...

Addio a Paolo Bontempi, inventò la tastiera e...

Zelensky e l’augurio che Putin muoia, la Russia:...

Ascolti tv, oltre 2 milioni di spettatori per...