E’ sempre Cartabianca, Berlinguer in onda dopo operazione all’occhio

(Adnkronos) – Bianca Berlinguer torna in onda per condurre E’ sempre Cartabianca, oggi 13 gennaio su Rete4, ma deve ancora fare i conti con i postumi di un’operazione, subita durante la pausa natalizia della trasmissione. “Vi chiedo scusa da subito, ho dovuto fare un piccolo intervento all’occhio”, dice la giornalista aprendo la prima puntata del 2026. “Niente di grave – aggiunge la conduttrice -ma è troppo presto per sostenre le luci dello studio e userò questi occhiali un po’ più scuri”.

Quindi, dopo l’elenco degli ospiti, ecco il consueto intervento di Mauro Corona. Lo scultore e scrittore si presenta indossando un vistoso paio di occhiali da sole. “Che ha fatto?”, chiede Berlinguer. “Li indosso per solidarietà”, dice Corona. “Ne facevo a meno di questa sua solidarietà. Entrambi con gli occhiali è un po’ troppo”, la replica perentoria della conduttrice. “Allora li tolgo”, dice Corona che, d’altra parte, non è in forma smagliante. “Perché non ho voce? Un’ipotesi è che ho giocato tutta la notte. L’altra è che volevo fare il duro e ho beccato la bronchite…”.

cronaca

