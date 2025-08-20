News

E’ morto Frank Caprio, addio al giudice buono della tv Usa

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Frank Caprio, giudice 'star della tv' negli Stati Uniti, è morto all'età di 88 anni. Caprio, per anni protagonista dello show Caught in Providence, è deceduto per un tumore al pancreas che gli era stato diagnosticato lo scorso anno. Poco dopo l'87esimo compleanno, il giudice si era sottoposto a terapie nella prima parte del 2024. Nella giornata del 19 agosto, con un video pubblicato sui social dal letto di ospedale, Caprio ha annunciato il nuovo ricovero per un peggioramento delle condizioni di salute. Oggi, il magistrato si è spento. Caprio, eletto nel 1985, è diventato famoso per la serie 'Caught in Providence'. Nella sua aula, il giudice era solito adottare provvedimenti clementi nelle cause che coinvolgevano persone in difficoltà e veterani. —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, il piano della Russia: basi in regioni...

Meta rimuove gruppo Fb ‘Mia Moglie’: “Violate nostre...

West Nile, altri due morti nel Lazio e...

Sinner, Cahill: “Ha avuto un virus, ora sta...

Farmaci israeliani nel cestino, il video-choc: oggi le...

Boxe, l’ex manager: “Imane Khelif ha smesso”. Ma...

Ucraina e garanzie di sicurezza, gelo di Lavrov:...

Drone russo esplode in Polonia, Varsavia: “Ennesima provocazione...

Roma, guida turistica muore al Colosseo per un...

Roma, trovato cadavere su tetto autorimessa a Monteverde